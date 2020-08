‘Apple trekt de stekker uit deze iPhones’

Met de komst van de nieuwe iPhone 12 gaat Apple maatregelen nemen met de oude modellen.

De komst van de iPhone 12 heeft uiteraard gevolgen voor de huidige line-up van de Amerikaanse techgigant. Zoals altijd moeten oude modellen plaatsmaken voor het nieuwe spul. De vraag is dan wélke modellen precies, want dat weet niemand.

Althans, Twitter gebruiker iAppleTimes denk het wel te weten. In een tweet maakt deze user bekend welke iPhones gaan verdwijnen zodra Apple de nieuwe iPhone 12 lanceert. Volgens hem staakt het techbedrijf de verkoop van de iPhone 11 Pro en de iPhone XR.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

Daarnaast zouden de iPhone 11 tegen een scherpere prijs worden aangeboden. Dit laatste is geen rocket science. Apple prijst al jaren zijn uitgaande toestellen goedkoper zodra de nieuwe reeks iPhones verschijnen. Volgens de bron moeten we rekening houden met een korting van 150 euro op de huidige prijs. Het nieuws is aan de opvallende kant, dus neem het met een korreltje zout.

Als je via Apple nog een iPhone XR of iPhone 11 Pro wilt scoren dan is nu je kans. De nieuwe iPhones worden volgende maand verwacht. Vervolgens komt de iPhone 12 in oktober naar de winkels. De marktlancering is dit jaar wat trager in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de wereldwijde corona pandemie.