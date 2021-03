Apple trekt stekker uit de grote HomePod - Apparata

Apple heeft een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot de toekomst van de HomePod. Het oorspronkelijke model verdwijnt namelijk.

De line-up van de HomePod bestaat uit het oorspronkelijke, grote, model en de mini. Het product drie jaar geleden gelanceerd en blijkbaar is het toch niet zo succesvol als Apple voor ogen had. Het Amerikaanse techbedrijf gaat stoppen met het aanbieden van het model.

Apple heeft tegenover TechCrunch bevestigd dat ze inderdaad stoppen met de HomePod. De focus zal verlegt worden op de HomePod mini. Dit apparaat werd vorig jaar geïntroduceerd. Winkels zullen hun voorraden opmaken, waardoor je voor nu nog wel de kans krijgt om een originele HomePod te kopen. Wanneer de voorraden op zijn is het feest voorbij.

Wees niet bang, het techbedrijf blijft het product gewoon ondersteunen. Door middel van software updates blijft de slimme speaker veilig om te gebruiken. Met de mini denkt Apple meer succes te hebben. Het bedrijf kiest er duidelijk niet voor om zich te focussen op beide producten. De aandacht gaat in dit geval echt naar één product en dat is de HomePod mini geworden.

Apple heeft de HomePod tot op heden niet geïntroduceerd in Nederland. Via derde partijen is het wel mogelijk om het product te kopen.