Apple trekt waslijst aan celebs aan voor 2021 TV+ line-up - Apparata

Foto @Apple

Apple heeft een hoop celebrities weten te strikken voor streamingdienst TV+ en publiceert een trailer met de gehele line-up voor 2021.

Apple publiceert op Twitter een flinke dwarsdoorsnede van wat we in 2021 van TV+ kunnen verwachten. Het is duidelijk dat de tech-gigant flink wat geld in hun streamingdienst pompt, want de trailer zit boordevol grote beroemdheden. Check hier een lijst van alle shows die Apple in 2021 in elk geval op hun streamingdienst gaat publiceren.

Apple TV+ line-up voor 2021

Apple onthult wat ze dit jaar allemaal van plan zijn met hun streamingdienst. Daaruit blijkt dat de star-power niet minder gaat worden. Namen als Billie Eilish, Julianne Moore, Justin Timberlake, Tom Holland, Jennifer Anniston en nog veel meer bekendheden werken met Apple samen.

De trailer laat enkele shows zien die al op de streamingdienst staan, waaronder For All Mankind seizoen 2 en Servant seizoen 2. Verder check je in 2021 onder andere een documentaire over Billie Eilish, het tweede seizoen van The Morning Show en een veelbelovende sci-fi-show genaamd Foundation.

Check hieronder alle projecten die Apple in 2021 op TV+ gaat knallen, inclusief release datum als deze bekend is (gespot door MacRumors):