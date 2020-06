Apple TV+ gedomineerd door Netflix, Disney+ aan top

De populariteit van Apple TV+ is niets vergeleken met dat van Netflix en Disney+. En die laatste domineert!

Dat Apple TV+ zich niet kon gaan meten met de grote jongens, dat was wel te verwachten. Maar een nieuwe survey van de ACSI (American Customer Satisfaction Index) is wel heel bruut voor Apple’s streamingdienst. En dat terwijl Disney+, niet Netflix, bovenaan is beland. Hier is de ranglijst van de meest populaire streamingdiensten (via Forbes). En Apple TV-fans opgelet, dit doet een beetje zeer.

Apple TV+ faalt

Volgens de survey kunnen we concluderen dat Apple behoorlijk faalt. De populariteit is gemeten in de Verenigde Staten, wat de ranglijst nog pijnlijker maakt voor de iPhone-maker. In de V.S. is Apple namelijk ontzettend populair. Dat geldt blijkbaar niet voor de streamingdienst.

Uit de survey blijkt dat de populariteit van bijvoorbeeld de Microsoft Store, Hulu, Starz en Twitch groter is dan die van Apple TV+. Men concludeert bij ACSI dan ook cynisch ‘er is niet echt iets ‘plus’ aan Apple TV+’.

Disney+ verslaat Netflix

Maar laten we eerlijk wezen, dat is allemaal niet zo verrassend. Bij launch had het platform namelijk letterlijk 8 shows in de aanbieding. En de insteek, zo schreef ik in 2018 al, is fundamenteel een probleem. Dat ging nooit een gigantisch succes worden. In de tussentijd werft Apple hard celebrities en content maar met de oneindige catalogus van Netflix kunnen ze zich voorlopig niet meten.

Toch staat die laatstgenoemde niet op nummer één. Je zou zeggen dat Netflix de streamingmarkt domineert maar niets is minder waar. Disney+ is (in elk geval onder de respondenten) populairder dan Netflix!

Ironisch genoeg staat de Apple TV app op nummer 3 in de ranglijsten. Dit laat dus wederom zien hoe populair Apple is; men gebruikt de Apple TV app massaal om Disney+ en Netflix te bekijken, maar niemand geeft iets om Apple TV+. Maar voor de nuance: Netflix timmert al 13 jaar aan de weg. Wie weet heeft iedereen ter wereld straks ook Apple TV+. Dat gezegd hebbende, maakt dat het ongekende succes van Disney+ in zo’n korte tijd des te indrukwekkender!