Heb jij een (gratis) Apple TV+ abonnement? Let dan op! - Apparata

Apple TV+ biedt zowel voordeel als nadeel als je niet oplet en jouw abonnement verlengt.

Apple TV+ bood bij de introductie een aanbieding voor de kopers van andere producten. Zij kregen bij aankoop gratis een jaar toegang tot Apple TV+. Inmiddels loopt dat gratis jaar ten einde en daarom is actie noodzakelijk.

Apple TV+ abonnement langer gratis?

Apple heeft een actie aangekondigd en daarbij wordt de trail-periode van een jaar met drie maanden verlengd. Daarmee blijf je dus tot 1 februari gratis kijken naar de streamingservice van Apple. Dat klinkt eenvoudig, maar Apple heeft voor de uitvoering een redelijk gecompliceerde regeling gekozen. De makkelijkste optie is wanneer jouw gratis jaar ingegaan is na februari 2020. In dat geval loopt de testperiode sowieso door tot na 1 februari 2021. Je hoeft dan niets te doen. Ik zou alleen wel een notitie i de agenda zetten om tijdig op te zeggen. Anders moet je wel betalen voor de niet zo populaire streamingservice. Het abonnement wordt namelijk automatisch verlengd

Apple TV+ verlengen tussen 1 november 2020 en 1 februari 2020?

Als jouw gratis jaarabonnement op Apple TV+ afloopt tussen 1 november en 1 februari 2020 kun je twee dingen doen. Als eerste kun je opzeggen. In dat geval eindigt jouw abonnement op de vervaldatum en hoef je uiteraard niets te betalen. Dat opzeggen kan je via de instellingen doen.

Als je al verlengd hebt of wilt verlengen is ‘gratis’ niet helemaal gratis. In dat geval wordt de maandelijkse vergoeding voor november, december en januari namelijk gewoon afgeschreven. In ruil daarvoor krijg je een credit voor hetzelfde bedrag die je in de iTunes-store kunt besteden. Als je een betaald jaarabonnement hebt dat vervalt in de komende maanden of wilt verlengen met een betaald jaarabonnement wordt de vervaldatum van dat abonnement wel opgeschoven naar 1 februari. Voor klanten met een jaarabonnement is gratis dus echt gratis.

Alsnog een jaar gratis kijken?

De actie om een jaar gratis Apple TV+ te kijken wordt in Nederland niet erg gepromoot. Toch kan je, ook als je in Nederland in het afgelopen jaar een nieuwe Apple-device hebt gekocht en nog geen gratis abonnement hebt geclaimd een gratis jaarabonnement op Apple TV+ claimen. Je kunt dan met maximaal 6 familieleden een jaar genieten. Wanneer je de komende tijd gaat vliegen kun je dan ook vanuit de lucht van de streamingdienst van Apple genieten.

Tot slot kun je, als je niets gekocht hebt en ook nog geen abonnement hebt de streamingdienst van Apple gratis 7 dagen uitproberen.

Kortom, neem op tijd de juiste actie als je een Apple TV+ abonnement hebt.

Bron: 9to5mac.com