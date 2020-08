Apple verbant Fortnite’s Epic Games volledig uit de App Store!

Apple heeft de laatste grote stap tegen Epic Games gezet nu ook de gehele ontwikkelaar uit de App Store is gegooid.

De strijd tussen Apple en Epic Games heeft een hoogtepunt bereikt. Nadat Epic Games het verdienmodel van Fortnite omgooide, werd de populaire game al uit de App Store gegooid. Daarna begon het moddergooien. Nu lijkt Apple de laatste grote stap te hebben gezet. Niet de game, maar de hele ontwikkelaar is nu uit de App Store gezet.

Apple verbant Epic Games uit App Store

Techjournalist John Voorhees spot voor het eerst dat heel Epic Games uit de App Store is getrapt door Apple. Daarmee kan de maker van Fortnite nu geen updates meer uitvoeren voor bestaande apps. Ook kan het Amerikaanse bedrijf geen nieuwe apps meer via de virtuele winkel aanbieden. Kortom, ieder spoor van Fortnite’s Epic Games is bij dezen uit de App Store gewist.

TechCrunch bevestigt bij Apple of de verbanning echt is. En jawel hoor, de kogel is door de kerk.

We zijn teleurgesteld dat we het Epic Games account hebben moeten beëindigen in de App Store. We hebben jarenlang samenwerkt met het Epic Games team tijdens launches en releases. De rechtbank heeft Epic aangeraden om mee te werken met de richtlijnen van de App Store, wat ze het afgelopen decennium ook gewoon deden. Totdat ze deze situatie voor zichzelf creëerden.



Epic heeft geweigerd. In plaats daarvan hebben ze veelvoudig Fortnite updates doorgevoerd, bedoeld om de App Store richtlijnen te omzeilen. Dit is niet eerlijk tegenover alle andere ontwikkelaars in de App Store. Het plaatst klanten midden in hun gevecht. We hopen dat we in de toekomst weer samen kunnen werken, maar helaas is dat vandaag niet mogelijk. Apple’s statement

Klanten in het midden

Apple stelt dus dat de vete tussen Epic en hen invloed heeft op de klanten van de twee. En inderdaad, als je Fortnite wilt spelen op een nieuw toestel, dan moet je potentieel duizenden euro’s lappen. Aan de andere kant, gebruikers die de app al hebben, kunnen deze gewoon blijven gebruiken. Verreweg de meeste Fortnite-spelers zullen er dus weinig van merken.

Nou ja, totdat seizoen 4 van Chapter 2 uitkomt. Want op Apple-apparaten gaat dat dus niet gebeuren. De aankomende content-update introduceert vermoedelijk nieuwe challenges, een verandering aan de map en nog veel meer lekkers. En dat komt dus voorlopig niet naar Apple-apparaten.