Apple verdubbelt prijs MacBook Pro upgrade

De prijs van een relatief goedkope Apple MacBook Pro RAM upgrade is zojuist in prijs verdubbeld en daarmee is de prijs nu officieel absurd.

De gloednieuwe 13-inch MacBook Pro is behoorlijk prijzig. Dat zijn we uiteraard gewend van Apple. Maar het miljardenbedrijf uit Cupertino doet er nog een klein schepje bovenop. De RAM upgrade is namelijk stiekem in prijs verdubbeld, zo spot een gebruiker van MacRumors. Daarmee is de goedkoopste MacBook Pro nu nóg een stukje duurder geworden.

MacBook Pro RAM duurder

De goedkoopste 13-inch MacBook Pro gaat voor €1499,- over de toonbank via Apple zelf. Daar krijg je een karige hoeveelheid van 8GB RAM voor; een hoeveelheid die zelfs in midrange smartphones bijna standaard is. Een upgrade van 8 naar 16GB werkgeheugen kostte voorheen €125,-. Die prijs is nu verdubbeld naar €250,-.

Dat Apple dergelijke bedragen durft te vragen

Natuurlijk is dat een druppel op de gloeiende plaat. Maar zelfs die €125 is omgerekend al absurd duur. Apple levert de betreffende MacBook Pro namelijk met langzaam en verouderd 2133‑MHz LPDDR3-geheugen. Zonder enige moeite krijg je veel sneller 2400MHz LPDDR4 RAM voor aanzienlijk minder dan die initiële €125.

En nu is de prijs van MacBook Pro RAM nog eens verdubbeld, wat de hele pricing van Apple des te absurder maakt. Sommige Apple-fans benadrukken in de comments van het gelinkte stuk van MacRumors dat RAM de laatste tijd duurder is door een wereldwijd gebrek.

Jazeker, allerlei elektronica is een stukje duurder geworden door COVID-19. Maar we hebben het hier over enkele procenten. Worst-case scenario kost RAM je nu 10% meer, en dus zeker geen 100%!

Prijzen andere MacBook’s blijven onaangetast

Dat Apple gewoon wat extra winst wil maken wordt verder onderstreept door de prijs van alle andere MacBook Pro-modellen. Alléén het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro met 8e generatie Intel-processor heeft de RAM prijsverhoging ontvangen. Zelfs de duurste MacBook Pro met 10e generatie Intel-processor met snellere RAM blijft onaangetast.

