Apple verkoopt in één klap 11.000 stuks van iPhone SE - Apparata

Er is een grote order geplaatst bij Apple om duizenden exemplaren van de iPhone SE te leveren. Wie is deze klant?

Wie die klant is? De Britse overheid! Het gaat hier om een bestelling van de afdeling Werk & Pensioen in het Verenigd Koninkrijk. In totaal gaat het om 11.000 exemplaren, onderdeel van een contract van meer dan vier miljoen Britse pond dat de overheid heeft afgesloten via aanbieder XMA. IBM is in de arm genomen om ondersteuning te bieden.

De duizenden exemplaren van de Apple iPhone SE zijn een tikkeltje anders in vergelijking met de standaard telefoon van een consument. Omdat het een smartphone van de overheid is, komt de telefoon met een ingebouwde tag die ook nog eens waterdicht is. Deze tags hebben hun eigen IMEI- en serienummer. Mocht de telefoon gestolen of kwijtraken, dan kan de overheid alsnog de smartphone lokaliseren. Belangrijk, want er kunnen geheime gegevens op zo’n telefoon staan.

Apple is een merk dat populair is binnen de Britse overheid. In het verleden mocht het Amerikaanse merk eveneens 11.000 exemplaren van de iPad leveren aan ambtenaren. Deze aanschaf werd gedaan vanwege een groot aantal ambtenaren die door het coronavirus vanuit huis moesten werken. Alle exemplaren van de iPhone SE betreft het 2020 model met 64 GB aan opslag. De instapper dus. (via Appleinsider)