Apple verlengt reparatieprogramma voor kapotte AirPods Pro

Je kunt nog langer bij Apple terecht als het gaat om het de reparatie van een kapotte AirPods Pro.

Soms komt het voor dat Apple producten op de markt brengt die niet helemaal in orde zijn. Kan gebeuren, een fout is menselijk. Dan moet je ook keurig netjes de fout erkennen en de problemen oplossen. Gelukkig doet Apple dat ook. Verleden jaar werd een reparatieprogramma in het leven geroepen om kapotte AirPods Pro kosteloos te vervangen of repareren.

Het ging hier om AirPods Pro met problemen rondom het geluid. Denk aan gekraak uit de speakers of een statisch geluid. De Amerikaanse techgigant heeft zelf een opsomming gemaakt van problemen die kunnen voorkomen.

Knetterende of statische geluiden die erger worden in luide omgevingen, tijdens het sporten of tijdens telefoongesprekken.

Actieve ruisonderdrukking werkt niet zoals verwacht, bijvoorbeeld een verlies van bastonen of een toename van achtergrondgeluiden, zoals straat- of vliegtuiggeluiden.

Alleen AirPods Pro geproduceerd voor oktober 2020 komen in aanmerking voor het programma. De AirPods Pro kwamen aanvankelijk 30 oktober 2019 op de markt. In het eerste jaar na de productie waren de problemen opgelost. Als je nu nieuwe AirPods Pro koopt heb je dus nergens last van. Het reparatieprogramma voor de kapotte AirPods Pro zou dit jaar aflopen, maar is met een jaar door Apple verlengt.