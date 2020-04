Apple verrast met iPhone 12, iPad Air, controller en…

pikt deze feature van de smartphones van de concurrent.





Naast de iPhones heeft Apple veel meer in petto. Dat maken we in ieder geval op uit de berichten van de doorgaans goed ingevoerde insider @L0vetodream op Twitter. Als we de vertaling van zijn tweets mogen geloven gaat Apple ons nog op minimaal 3 manieren verrassen.

Smallere notch op de iPhone 12

De eerste verrassing heeft betrekking op de iPhone 12. Daar kunnen we goed en slecht nieuws verwachten. Het slechte nieuws is dat de notch niet geheel verdwijnt, dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Het goede nieuws is dat de notch wel veel kleiner wordt. Dit nieuws wordt inmiddels bevestigd door een andere insider, Jon Prosser. Hij deelde zelfs een ontwerptekening.

iPad Air met gepikte feature

Ook opvallend in de lijst met aankomende releases is de lancering van een nieuwe iPad Air. Het toestel krijgt uiteraard een aantal verbeteringen, maar één optie wordt een heuse koerswijziging. De iPad Air zou namelijk voorzien worden van een in-touch display. Deze feature kennen we natuurlijk van diverse smartphone zoals de Samsung S20-serie, maar Apple had zich tot nu toe niet op dit terrein gewaagd en zou het volgens geruchten pas in 2021 toe willen passen op haar smartphones. De nu genoemde iPad Air zou dan dus de primeur hebben. Overigens krijgt de iPad Air sowieso ledverlichting, dus het lijkt erop dat ze zichzelf wederom gaat beconcurreren. Wellicht wachten mensen namelijk met het bestellen van de recent gelanceerde iPad Pro om een goede prijs/kwaliteitvergelijking te kunnen maken in september, wanneer de nieuwe iPad Air verwacht wordt.

Eerste MacBook met eigen chip en controller

Om de lijst met verrassingen compleet te maken kunnen we in het najaar volgens LOvetodream nog een primeur verwachten. Hij bericht namelijk over de nieuwe MacBook die een 12-inch beeldscherm krijgt en als eerste de eigen ARM-chip in plaats van de bekende chips van Intel.

Alsof dat nog niet genoeg is zou Apple ook met een eigen controller komen. Dit sluit aan bij de wijzigingen in iOS 13, die het systeem geschikt maakte voor connectiviteit met de Xbox- en PlayStation controllers. Ter promotie van de eigen videodienst Apple Arcade zou daar nu een eigen controller bijkomen. Uiteraard nemen we de geruchten met een korreltje zout, al heeft L0vetodream zijn reputatie recent meermaals bevestigd. Hij belooft overigens nog meer onthullingen, dus we zijn benieuwd.

Aangezien het Twitter-account van L0vetodream (haast) geen Engelse tekst bevat heb ik gebruik gemaakt van de vertaling van 9to5mac.