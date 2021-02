Apple verslaat Samsung eind 2020 definitief - Apparata

Het is Apple in 2020 voor het eerst in jaren gelukt om Samsung te verslaan wat betreft de wereldwijde smartphone-verkoop.

Sinds 2016 is er eigenlijk praktisch ieder kwartaal één winnaar wat betreft de wereldwijde smartphone-verkoop. Dat is natuurlijk Samsung. Maar eind 2020 wist niet Samsung, niet Huawei, maar Apple de smartphone-verkoop te domineren. Uit nieuwe cijfers van analisten van Gartner blijkt dat Apple verreweg de meeste smartphones verkocht.

Apple domineert smartphone-verkoop eind 2020

In het vierde kwartaal van 2020 wist Apple de smartphone-verkoop volledig te domineren. Volgens de analisten wist de iPhone-maker bijna 80 miljoen iPhones te verkopen. Dat was goed voor een marktaandeel van bijna 21%.

Daar tegenover (of onder) staat Samsung. Traditioneel weet het Zuid-Koreaanse bedrijf eigenlijk ieder kwartaal te domineren. Maar in Q4 van 2020 verkocht Samsung ‘slechts’ 62 miljoen eenheden. Dat is 29% minder dan Apple. Overigens wist Samsung qua marktaandeel wel meer te behouden dan die daling van 29%; ze hadden nog steeds 16,2% van de wereldwijde smartphone-verkoop in handen in die periode.

Waar Huawei ooit nog sporadisch van Samsung wist te winnen, moet het verbannen Chinese merk het nu met de vijfde plek doen. Het marktaandeel van Huawei kelderde met ruim 41%. Op plek 3 en 4 staan respectievelijk OPPO en Xiaomi met een marktaandeel van 11,3% en 8,9%.

Over heel 2020 wist Samsung overigens nog wel ruimschoots de leiding te behouden. Ook al vond er een daling bijna 15% plaats, toch wisten de Zuid-Koreanen Apple (die een lichte stijging doormaakte) voor te blijven.

Lees ook: Apple iPhone 12 domineert wereldwijd met 5G