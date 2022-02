Apple vertraagt foldable, gaat andere apparaten opvouwen

Naast de foldable smartphone die Apple plant, gaat een ander opvouwbaar apparaat wellicht voorrang krijgen.

Terwijl de wereld in de ban is van de opvouwbare smartphone, houdt Apple zich nog redelijk koest wat betreft deze technologie. Onder het mom “beter te laat dan nooit” komt er wel een opvouwbare telefoon of ‘foldable’ van Apple.

Apple foldable

De opvouwbare smartphone van Apple zou in 2024 komen. Eerste nieuws van de dag: dat wordt nog een keer verschoven. Nu weer naar 2025, en zo wordt het steeds later. Wellicht beter laat dan nooit, maar goed. Het lijkt erop dat Apple wél iets gaat doen met opvouwbare producten. Wat zou jij willen opvouwen?

Opvouw-Macbook

Want Apple gaat groter denken. Hun eerste opvouwbare apparaat gaat een soort Macbook worden. Het wordt een soort uit de kluiten gewassen tablet met een vouw in het midden, waardoor het meer doet denken aan een laptop. Het idee zou zijn om hem als een soort laptop te kunnen gebruiken, of een grote monitor. Er wordt gericht op een scherm met een totaal diagonaal van 20 inch of meer. Het zou dan wel een vrij uniek product in een nieuw segment worden. Deze zouden we in 2025 ook al kunnen zien, maar acht 2026 of 2027 ook niet onmogelijk.

Wellicht komt de opvouwbare smartphone dus iets later en samen met een aardig interessant product. Verdere details zijn nog niet bekend. (via DSCC)