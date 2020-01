Apple vervangt gratis je iPhone batterij case

Mocht je met een recent exemplaar zitten dat niet goed werkt of stuk is gegaan.





Stel, je hebt in het afgelopen jaar een batterij case voor je iPhone XS, iPhone XS Max of iPhone XR gekocht en het ding werkt nu al niet meer goed. Wat doe je dan? Wel, goed nieuws. Je hebt namelijk recht op een gratis gloednieuw exemplaar van Apple.

Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino heeft toegegeven dat er iets mis is met batterij cases geproduceerd tussen januari 2019 en oktober 2019. Mocht je in deze periode inderdaad zo’n batterij case hebben gekocht dan mag je een nieuwe uitzoeken.

Onder het nieuwe Smart Battery Replacement Program van Apple heeft het techbedrijf omschreven hoe te merken of je batterij case niet goed werkt. De omschrijving is vrij logisch. Mocht je iPhone, aangesloten op een batterij case, niet opladen, dan kun je ervan uitgaan dat er iets mis is.

Het programma loopt twee jaar. Je hebt dus tot en met januari 2021 de tijd om je case te vervangen.