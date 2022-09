Apple wilt ‘abonnement op iPhone’ aanbieden

Tegenwoordig heb je bijna overal een abonnement voor. Ook Apple gaat mee in deze trend en wilt voor einde dit jaar een abonnement aan te bieden voor de hardware van de iPhone.

Hoe ziet zo’n abonnement eruit?

Afgelopen woensdag 9 september kwam Apple met de lancering van de nieuwe iPhone 14-lijn. Deze lijn is de duurste lijn van het bekende merk Apple ooit gemaakt! Het goedkoopste model is verkrijgbaar met een adviesprijs van boven de duizend euro. Je ziet dat veel mensen dit geldt spreiden door een abonnement af te sluiten bij een telefoonprovider.

Apple wilt zelf een abonnementsmodel aanbieden voor iPhones. Het gaat hierbij niet om kortdurige, maar juist de langdurige abonnementen. Het exacte bedrag moet nog bepaald worden. De bedoeling is om met dit abonnementsmodel zo lang mogelijk klanten te binden aan Apple, door middel van een vast bedrag per maand te rekenen.

Voordelen van het nieuwe abonnementsmodel

Het grootste voordeel als je als consument het nieuwe abonnementsmodel afsluit, is dat je elk jaar de mogelijkheid krijgt het nieuwste iPhone model te gebruiken. Of dit ook geldig is voor de nieuwste iPads en Apple Watches moet nog blijken.

Ook de optie tot onbeperkte reparaties is waar Apple over nadenkt. Vorige week heeft Apple al de voorwaarden voor de Apple Care+ flink uitgebreid. Je kan nu onbeperkt terecht bij Apple als je reparaties nodig hebt. Hiervoor betaal je een eigen risico. Wel blijft diefstal momenteel nog steeds uitgesloten van de voorwaarden bij de Apple Care + optie.

Hoe dit eruit gaat zien voor de abonnees, is momenteel nog niet duidelijk. Apple hoopt dit jaar meer te kunnen vertellen over de optie je te abonneren op de iPhone. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten!