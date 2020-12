Apple verwijdert app die stiekeme feestjes organiseert - Apparata

In deze pandemie feestjes organiseren is uit den boze. Toch vinden er feesten plaats, onder andere georganiseerd met de app Vybe Together.

Het promoten van een feest is je eigen vonnis tekenen. Voor je het weet staat de politie voor de deur om boetes uit te delen. In deze tijden van corona is het verboden om feestjes te organiseren waar veel mensen samenkomen, maar toch komt het nog regelmatig stiekem voor. De feestgangers communiceren via kanalen als Telegram met elkaar om zo goed mogelijk anoniem te blijven.

Vybe Together

Ook apps worden blijkbaar gebruikt om feesten te organiseren. Apple heeft daarom ingegrepen en de app Vybe Together uit de App Store gehaald. Dit was een app om feestjes te organiseren. De app werd echter ook gebruikt om tijdens de pandemie underground party’s op te zetten. Apple wil niet hebben dat zo’n app in de App Store verkrijgbaar is en heeft daarom een ban uitgedeeld. Heel subtiel was Vybe Together niet echt. Zo gebruikten ze de punchline “Get your rebel on. Get your party on”. Ja, dat zijn in tijden van een pandemie niet hele wenselijk woorden.

Apple was niet het enige bedrijf dat ingreep. Ook TikTok heeft de pagina van Vybe Together verwijderd. Het bedrijf achter de app betreurt de gang van zaken. De applicatie was in eerste instantie bedacht om kleine feestjes te organiseren. Nu het is misbruikt voor corona party’s hangt er een nare smaak aan de mobiele toepassing. (via The Verge)