Apple verwijdert tienduizenden apps uit de App Store

Apple grijpt in en verwijdert een behoorlijk aantal apps uit de App Store.

Apple, maar ook Google, zijn erg streng wat er in hun eigen app winkels komt. Je hebt een lijst vol eisen en voorwaarden om een app in zo’n store te kunnen lanceren. Dit is gedaan om onder andere de privacy en veiligheid van gebruikers te waarborgen. Toch komt het regelmatig voor dat er apps in de stores komen die niet door de beugel kunnen. In dat kader heeft Apple ingegrepen en weer eens grote schoonmaak gehouden in de digitale winkel.

De grote schoonmaak vond plaats in de App Store van China. Volgens onderzoeksbureau Qimai heeft het Amerikaanse techbedrijf bijna 30.000 apps gewist. In het overgrote deel (meer dan 26.000) ging het om games die zijn verwijderd. Het gaat hier om apps die niet voldoen aan een licentie van de Chinese autoriteiten.

Apple gaf appmakers de tijd om tegen het einde van juni te voldoen aan die Chinese licentie. De licentie gaat over de toepassing van in-app aankomen. Voornamelijk populair bij mobiele games. Blijkbaar vond Apple gisteren, 1 augustus, de hoogste tijd om met de bezem erdoorheen te gaan en apps te verwijderen uit de App Store die niet aan de licentie voldoen. Dat bleken er dus vele duizenden te zijn. (via Reuters)