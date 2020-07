Apple vestigt verkooprecord maar niet dankzij de iPhone

Apple vestigt een stevig verkooprecord, maar niet vanwege de iPhone, maar juist door de iPad en Mac.

Het gaat uitzonderlijk goed met Apple, zo blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers. De iPhone-maker vestigt een verkooprecord in het derde kwartaal van fiscaal 2020. Corona heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de stevige cijfers van Apple, maar de iPhone heeft dat eigenlijk niet. Vooral iPads en Macs brengen uitzonderlijk veel geld in het laatje.

Apple verbreekt verkooprecord

Apple publiceert gisteren hun meest recente kwartaalcijfers en mag weer spreken van een verkooprecord. Dit keer gaat het om het beste fiscale kwartaal juni ooit. Met een totale omzet van maar liefst $59,7 miljard, omgerekend €50,4, heeft Apple 11 procent meer verdiend dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het wordt interessant om te zien wat Apple volgend kwartaal gaat doen, gezien de iPhone 12 vertraagd is, vermoedelijk naar het volgende kwartaal!

Dat heeft Tim Cook’s bedrijf vooral te danken aan de iPad en Mac, niet aan de iPhone. Die laatste was overigens wel goed voor verreweg de grootste bijdrage aan de omzet. De iPhone haalde €22,3 miljard binnen, wat een stijging van 1,9% is ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd steeg de omzet behaald met de verkoop van iPads met maar liefst 32% naar afgerond €5,6 miljard. Ook Mac computers werden massaal verkocht. Die tak vestigde ten opzichten van vorig jaar een verkooprecord met een stijging van 20% naar €6 miljard.

Deze recordresultaten hebben de actieve gebruikersbasis van onze apparaten naar een recordhoogte gebracht in al onze geografische segmenten binnen alle grote productcategorieën. Luca Maestri – Apple CFO

Corona helpt

Dat komt volgens velen logischerwijs door de coronapandemie. We weten allemaal wat een verschrikkelijke gevolgen het besmettelijke virus heeft gehad. Maar Apple mag zich in de handen wrijven. Tablets zijn al jaren niet meer zo in trek. Ook de peperdure computers van Apple bedienen een relatieve niche.

Maar door corona moest men wereldwijd veelal thuis werken. Dan is een PC of tablet in eens ontzettend handig. Vermoedelijk zorgde het virus dus voor een flinke stijging in die tak van Apple-producten.