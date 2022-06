Apple virtual reality headset laat nog even op zich wachten

Mocht je zitten te wachten op dit nieuwe product van Apple, het duurt nog even voordat de reality headset verschijnt.

Apple en nieuwe producten. Het is altijd weer even de vraag of en wanneer het verschijnt. Natuurlijk, de iPhones en Macs krijgen ieder jaar of om het jaar een update. Maar een echt nieuw product van Apple verschijnt niet zomaar. We kunnen ons allemaal AirPower nog herinneren..

Laten we hopen dat dit nieuwe product van het Amerikaanse techbedrijf niet in die laatste categorie valt. We hebben het over Apple virtual reality headset. Zo’n vaart zal het niet lopen. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is de headset van Apple zeker onderweg.

Apple virtual reality headset

De analist zegt dat de Apple reality headset in januari 2023 gepresenteerd gaat worden. Ook verwacht de analist voor een opleving van het segment met de komst van Apple naar deze markt. De uitspraken doet Kuo in een blogpost op Medium.

Virtual Reality is nog altijd niet mainstream. Oculus is het bekendste voorbeeld en PlayStation heeft een eigen headset en lanceert binnenkort een tweede generatie. Maar je ziet het nog niet bij elk huishouden terug. Wellicht kan Apple met een eigen virtual reality headset voor een doorbraak zorgen. Maar nog even geduld. 2023 duurt nog wel een halfjaar.