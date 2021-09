Apple vraagt in iOS 15 of ze persoonlijke reclame aan je mogen laten zien

Reclame gebaseerd op je persoonlijke interesses werkt beter dan willekeurige advertenties, Apple gaat je hierover benaderen in iOS 15.

Als je denkt dat iOS helemaal vrij is van reclame dan heb je het mis. Op sommige plekken in Apple’s besturingssysteem heb je gewoon te maken met reclame. Bijvoorbeeld in de App Store en als je de Nieuws-app van de Amerikaanse techgigant gebruikt. In iOS 15 heeft Apple een verandering doorgevoerd met betrekking tot persoonlijke reclame.

iOS 15 reclame

Nu is het nog zo dat reclame van allerlei onderwerpen op iOS worden voorgeschoteld. In iOS 15 gaat Apple vragen of ze je persoonlijke advertenties mogen laten zien. Die data verzamelt het bedrijf op basis van wat je leest, koopt en zoekt op je iPhone of iPad.

Het nieuwtje werd ontdekt aan de hand van de nieuwste iOS 15 beta. Daar stelt Apple deze vraag bij het openen van de App Store. Uiteindelijk is het aan jezelf of je zit te wachten op persoonlijke reclame. Het voordeel is dat je advertenties ziet op basis van dingen waar jij interesse in hebt. Het nadeel is dat je misschien meer geld gaat uitgeven daardoor. Willekeurige reclames zijn ook weer niet ideaal. Want wat heb jij aan reclame over poepluiers als je geen baby’s hebt? Om maar een voorbeeld te noemen. (via 9to5Mac)