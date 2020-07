Apple vraagt wat je met je oude oplader doet

Het lijkt erop dat Apple aan het peilen is wat iPhone-gebruikers eigenlijk met hun oplader doen.

De geruchten gaan dat Apple met de iPhone 12 dit jaar geen oplader meer verstrekt. Je krijgt een Lightning-kabel om het toestel te kunnen laden, maar een adapter met stekker zit er niet bij. Dit gerucht krijgt nu bijval aan de hand van een opmerkelijke vragenlijst van het Amerikaanse techbedrijf.

In Brazilië vraagt Apple door middel van een vragenlijst wat mensen doen met hun oude iPhone lader. Met meerkeuze antwoorden kun je aangeven wat je ermee doet. Naast de gebruikelijke antwoorden dat je deze gebruikt of aan een vriend/familielid hebt gegeven, staan er ook andere antwoorden tussen. Bijvoorbeeld dat je de adapter bent kwijtgeraakt of dat je het überhaupt niet gebruikt omdat je nog een andere adapter had.

@MacMagazine @rfischmann sobre a polêmica do rumor relacionado a retirada dos carregadores da caixa: comprei um iPhone 11 esse mês e recebi a survey data Apple e fiquei intrigado com essa pergunta. pic.twitter.com/WvPUlOt68F — Thorzinho 🎗️ (de 🏡) (@bedabb_) July 3, 2020

Het weglaten van de iPhone oplader in de doos heeft twee voordelen. Voor Apple, omdat ze minder kosten hoeven te maken. En voor het milieu, want er zwerven potentieel minder adapters rond. Het nadeel is dat Apple er automatisch vanuit gaat dat je al een oplader hebt. Mocht dit niet het geval zijn ben je in de app gelogeerd. Je zult dan moeten bijbetalen voor de Apple lader.

In september krijgen we officieel te zien of de Apple iPhone 12 nu wel of geen oplader heeft. Tot die tijd zal dit gerucht de gemoederen nog wel bezighouden. (via Macrumors)