Apple waarschuwt MacBook-gebruikers

Apple drukt bezitters met een MacBook op het hart voorzichtig de laptop te sluiten.

In deze tijden van thuiswerken gebruik je de webcam van je laptop misschien wel meer dan ooit tevoren. Wat je ook steeds vaker ziet is dat mensen de webcam handmatig afsluiten als ze de camera niet gebruiken. Dit om te voorkomen dat een eventuele hacker stiekem mee kan kijken.

Sommige laptops bieden af-fabriek zo’n schuifje aan. In het geval van onder meer een Apple MacBook is de webcam geïntegreerd in de behuizing rondom het display. Geen schuifje dus voor de MacBooks. Je kunt echter zelf een aftermarket schuifje kopen en deze handmatig bevestigen op de MacBook. Apple waarschuwt echter MacBook-bezitters die gebruik maken van zo’n schuifje.

Als je de MacBook sluit en het schuifje zit er nog tussen dan kan het scherm van je laptop kapotgaan. Apple waarschuwt daarvoor op een speciale webpagina op de site van het techbedrijf. Het laatste wat je wil is een barst in het (dure) MacBook scherm. In het ergste geval is de schade zo ernstig dat het display helemaal niet meer werkt. Vervangen is een dure aangelegenheid.

Apple drukt gebruikers op het hart dat een schuifje eigenlijk niet nodig is. Volgens het techbedrijf is het onmogelijk voor de webcam om aan te gaan zónder dat het groen LED-lampje gaat branden. Geen lampje is dus geen draaiende webcam.