Apple Watch 7 nu te bestellen vanaf 429 euro

Het bestellen van een Apple Watch Series 7 is vanaf heden mogelijk. Er zijn veel combinaties mogelijk.

Eerder op de dag, om 14:00, was het dan zover. In aanloop naar de pre order lancering van de Apple Watch Series 7 ging de Apple website vandaag even offline. De boel is alweer een tijdje in de lucht. Het grote nieuws is natuurlijk dat je de Apple Watch Series 7 vanaf vandaag kunt bestellen.

Het gaat hier om een pre order, dus vooruit bestellen in dit geval. Prijzen beginnen bij 429 euro voor de nieuwste smartwatch van Apple. Vanaf 15 oktober ligt de Series 7 daadwerkelijk in de winkel. Check hieronder nog even de highlights van de in september aangekondigde smartwatch.

Groot scherm. Tot 20 procent groter in vergelijking met de Series 6

Robuuster. Meer bestendig tegen valpartijen en botsingen

Snel opladen. Het opladen gaat tot 33 procent sneller dan bij Series 6.

Gezondheid. De meest geavanceerde gezondheids- en conditiefeatures tot nu toe op een Apple Watch.

In eerste instantie is de Apple Watch 7 alleen als Wifi-model te bestellen. De Cellular-modellen zijn binnenkort verkrijgbaar, aldus de Amerikaanse techgigant uit Cupertino. De duurste variant die je nu kunt bestellen kost 479 euro. Dat is dan bijvoorbeeld met een lederen band of een gevlochten solobandje.