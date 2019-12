‘Apple Watch heeft een gestolen onderdeel’

Een flinke beschuldiging in de richting van Apple.

De Apple Watch wordt steeds beter en beter naarmate Apple er nieuwe varianten van uitbrengt. Een cardioloog uit de Amerikaanse staat New York claimt echter dat een deel van de techniek dat Apple gebruikt voor de Watch gestolen is.

Het gaat om de manier waarop de Watch een onregelmatige hartslag kan detecteren. De cardioloog stelt dat hij deze techniek heeft uitgevonden en hier ook het patent op bezit. Echter heeft Apple niet naar hem verwezen of de cardioloog ook maar van enige vorm van credit voorzien. Wel is het patent gebruikt om de technologie toe te passen voor de Apple Watch, aldus de arts uit New York.

Volgens Bloomberg heeft Apple nu met een rechtszaak te maken. Via die rechtszaak hoopt de cardioloog alsnog zijn gelijk te krijgen. Mocht de rechter oordelen dat Apple inderdaad onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de uitvinding van de arts, dan kan de cardioloog een dikke vergoeding verwachten. De aanklacht werd afgelopen vrijdag ingediend bij de federale rechtbank in Brooklyn.