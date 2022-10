De iPhone 14 bevat de niet echt spectaculaire verbeteringen, maar dat is in deze Apple Watch Ultra review wel anders.

Smartwatch uitgevonden door Apple

De smartwatch is bijna niet meer weg te denken. Bijna iedere grote smartphonefabrikant maakt deze draagbare slimme horloges wel. Goedkope varianten van budgetmerken liggen tegenwoordig zelfs bij de Action. Een smartwatch is een apparaat dat je net als een horloge om je pols draagt, maar dat allerlei slimme functies bevat.

Wat is er speciaal in deze Apple Watch Ultra?

De Apple Watch Ultra is zoals de naam al doet vermoeden, het duurste model van de Apple Watch modellen. Maar ook op een ander terrein kan je dit gerust een ultra smartwatch noemen. Dit is namelijk een ijzersterke rugged smartwatch, die zelfs de erkende kampioen op dit gebied, Cat, op punten naar de kroon kan steken

Apple heeft de afgelopen jaren de nadruk gelegd op de gezondheidsfuncties, want natuurlijk kan het strategisch geplaatste horloge vrij makkelijk je polsslag vaststellen en andere belangrijke gezondheidsparameters, zoals je bloedzuurstofgehalte en uitgebreide hartfunctie monitoring, dankzij de ecg app. Het houdt ook de ovulatie bij, een feature waar vrouwen veel plezier van hebben. Al zullen zij waarschijnlijk dit behoorlijk grote horloge wat minder comfortabel vinden.

Gemaakt voor avontuur

Maar de Apple Watch Ultra is vooral aantrekkelijk voor avontuurlijke mensen. Zo bevat het slimme horloge een kompas en is het bestand tegen onderdompeling in water tot 100 m diepte en barre weersomstandigheden. Ook is de behuizing gemaakt van het sterke titanium en het glas van saffier. Het wieltje aan de zijkant is ook met handschoenen aan te bedienen, een must als het erg koud is.

Met 2000 nits lijkt het erop dat Apple de oleds van de iPhone 14 Pro naar deze indrukwekkende smartwatch heeft gebracht. Een speciale nachtstand zorgt ervoor dat je zicht niet wordt gehinderd als je ogen zich hebben aangepast aan de duisternis.

Programmeerbare Action button voor duikers

Aan de andere kant van de Apple Watch Ultra zit een programmeerbare action button. Je kan door deze steeds weer in te drukken, bladeren tussen de diverse apps die op de smartwatch zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld het horloge, het kompas, een stopwatch en bijvoorbeeld een dieptemeter, met watertemperatuurmeter, als je gaat duiken. Zeiden we al: avontuurlijk? De dieptemeter werkt tot 40 meter.

Maar toch kun je deze smartwatch natuurlijk nog steeds gebruiken voor gesprekken en om opdrachten te geven aan de persoonlijke Apple Assistant Siri. Ook bevat deze smartwatch een sirene en een alarmknop. De accu in de smartwatch gaat minimaal anderhalve dag mee. Zelfs 60 uur als je de zuinige stand in hebt geschakeld.

Apple Watch Ultra review – conclusie

Kortom, een spectaculaire hoeveelheid features die deze smartwatch een stuk interessanter maken dan de nogal saaie iPhone 14. Daar betaal je dan wel de hoofdprijs voor. In de VS kost de Apple Watch Ultra rond de $ 800, in Nederland zelfs rond de € 1000. Dat is een bedrag dat je ook voor een topklasse smartphone al neerlegt en dus een behoorlijk pittig bedrag. Maar daar krijg je dan wel heel wat voor. Zit je niet te wachten op al deze functies?Dan kan je het goedkopere SE model of Pro model kopen.