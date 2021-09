Apple Watch wordt een betere gezondheidsmonitor

Een Apple Watch kan je al helpen met je gezondheid, maar nieuwe features moeten dit nog verder verbeteren.

Een Apple Watch is een mooie manier om een aantal features van je telefoon om je pols te krijgen, maar het apparaatje kan ook helpen bij een gezondere levensstijl. Bijhouden hoe ver je hardloopt, je hartslag en andere kleine gezondheidsfeatures is al jaren een feature van de Watch.

Nog meer gezondheid op je Apple Watch

Je Apple Watch om je gezondheid te meten wordt een stukje beter. Er komen namelijk nieuwe sensoren naar de smartwatch om extra features te krijgen. Een belangrijke nieuwe sensor wordt de bloeddrukmeter. Hiermee kun je je bloeddruk meten (duh), maar ook constateringen doen wat betreft je bloeddruk, bijvoorbeeld wanneer je bloeddruk gevaarlijk laag is en je dus daar iets aan moet doen. Een wens is ook om diabetes te kunnen constateren, maar dit is nog niet bevestigd wanneer de bloeddrukmeter uitrolt. Over die uitrol zo meer. Eerst nog even dat er ook een thermometer zou komen, om te helpen bij de vruchtbaarheidsmetingen.

Niet bij Watch 7

De nieuwe metingen voor je gezondheid van de Apple Watch zullen niet al bij de Apple Watch 7 verschijnen, zo meldt Wall Street Journal. Zoals gezegd is de bloeddrukmeter en de thermometer het meest waarschijnlijk voor volgend jaar. Daarna wil Apple ook toe naar nog meer sensoren en features, waaronder het kunnen vaststellen van slaapapneu. Wanneer we dat te zien krijgen, is nog niet bekend.