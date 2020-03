Apple werkt aan 6 producten met nieuw LED-scherm (gelekt)

Apple zou de nieuwe LED-technologie verwerken in een zestal producten die in 2020 en 2021 uit moeten komen.





Op het moment zijn er twee grote stromingen binnen de display-wereld; LCD en (O)LED. Die laatste maakt langzaam een veranderingen door, nu LED-lichten steeds kleiner, efficiënter en goedkoper worden. Apple zou daarbij inspringen, want volgens een altijd betrouwbare lekker is de iPhone-maker met een zestal producten bezig die gebruik zouden maken van mini-LED-technologie.

Apple-lekker Ming-Chi Kuo laat tegenover MacRumors weten dat Apple in de aankomende twee jaar in elk geval met zes min-LED producten zal komen. Deze schermtechnologie werkt ongeveer hetzelfde als een gewoon LED display, maar de lampjes die het scherm licht laten uitstralen worden steeds kleiner.

Wanneer men over mini-LED spreekt is niet duidelijk, maar hoe kleiner de lichtbron, hoe meer men er kwijt kan in een backpanel. En dit is zeer gunstig voor het beeld. Normaal worden duizenden of zelfs honderdduizenden pixels door één LED-licht verlicht. Iedere LED-zone moet dus gebruikmaken van lokale dimming van lichten om contrast te creëren.

Hier komt mini-LED om de hoek kijken. Doordat er dus meer lichtbronnen in een panel verwerkt kunnen worden, is de hoeveelheid pixels per licht kleiner en kun je accurater pixels ‘aan en uit’ zetten. Dit verhoogt het contrast en maakt het verschil tussen licht en donker veel groter.

En die technologie gaat Apple toepassen op een flink aantal producten. We wisten al (door Kuo) dat er een paar computers met mini-LED aan zaten te komen van Apple. Nu heeft hij het onder andere over een drietal iPad’s. De iPad Pro 12.9″, iPad 10.2″ en iPad mini 7.9″. Die laatste zou specifiek dit jaar nog uitkomen; van de andere iPad’s weten we niet precies wanneer ze uit worden gebracht.

Het is interessant om te zien hoe Apple mini-LED in een (mini) tablet gaat verwerken. Hoewel de lichten kleiner zijn, vergen ze op het moment nog meer ruimte omdat ze warmer worden dan gewone LED’s. Dat komt omdat kleinere lampjes in principe minder licht produceren. Door er wat meer stroom door te jagen benaderen ze weer de juiste lichtsterkte, maar met extra warmte als gevolg.

Verder zou Apple werken aan een set van MacBook Pro’s, in uitvoeringen van 16″ en 14.1″. Tot slot zit er een iMac Pro van 27″ in de pijplijn. Deze zou in het vierde kwartaal van dit jaar uit moeten komen.

