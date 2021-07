In de code van iOS15 zien we dat Apple werkt aan beveiligingsverificatie met selfies om ID-kaarten te valideren in de Wallet-app.

De techgigant is van plan om de functie van de Wallet-app in iOS15 uit te breiden met ondersteuning voor door de overheid uitgegeven ID’s. Hierdoor kunnen gebruikers digitale versies van inloggegevens, zoals van een rijbewijs, op de iPhone meenemen.

Apple beveiligingsverificatie met selfies

Deze week is de nieuwste bètaversie van iOS15 uitgebracht. In de code zien we dat gebruikers die een ID aan de Wallet willen toevoegen, door een onboardingproces geleid worden. Hierbij worden afbeeldingen van hun gezicht gemaakt om een ​​geclaimde identiteit te verifiëren. Dit meldt 9to5Mac.

Het is een beetje zoals het instellen van Face ID. En dan zeker de animatie die gebruikers ertoe aanzet hun hoofd te draaien en andere bewegingen uit te voeren. Dit terwijl de camera aan de voorzijde een beeld van hun gezicht vastlegt. Wat wel anders is dat ​​ID-kaartverificatie gebruikers vraagt om opzij te kijken, hun ogen te sluiten, hun wenkbrauwen op te trekken, hun mond te openen en te glimlachen.

Afbeelding via 9to5Mac

Veiligheid

Het is natuurlijk wel handig als je je rijbewijs digitaal bij je kan hebben. Je smartphone wordt dan ook je digitale opslag van al je belangrijke documenten. De overheid is nog lang niet zover, maar Apple is dus wel bezig om dit (technisch) te realiseren.

De functie wordt eerst in de VS uitgerold om ID’s, compleet met naam, geboortedatum, foto en echte ID-status, op een veilige en gecodeerde locatie op de iPhone op te slaan om ze later te kunnen oproepen. De toegang is beveiligd met Face ID of wachtwoord. We vermoeden dat het nog wel even kan duren voordat dit echt in de praktijk bruikbaar is.