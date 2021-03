'Apple werkt aan een ruige en extreme Watch' - Apparata

Een extra stevige, ruige, extreme en stoere Apple Watch is mogelijk in de maak bij het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino.

De Apple Watch is qua uiterlijk in een paar smaakjes te verkrijgen. Het gaat hier om lifestyle en fitness modellen. Aan de hand van bandjes kun je eindeloze combinaties maken om de wearable te personaliseren. Maar misschien zit je wel te wachten op een wat ruigere variant. Want zo’n versie bestaat nog niet.

Een ruige Apple Watch

Denk aan een Apple Watch voor mensen die een extreme sport beoefenen, of mensen die sowieso een wat avontuurlijkere levensstijl hanteren. Zo’n ruigere Apple Watch is volgens Bloomberg mogelijk in de maak. De wearable zou gemaakt zijn van een soort rubber materiaal dat wel tegen een stootje kan. Dus mocht je per ongeluk tegen een steen kletsen met het slimme horloge, of een ander ongelukje, dan moet de accessoire dit gewoon kunnen overleven.

Bloomberg beroept zich op bronnen die dichtbij het vuur staan. Een mogelijke naam is de Apple Watch Explorer Edition. Het horloge komt op z’n vroegst eind dit jaar of pas in 2022. Het product is momenteel nog in ontwikkeling en Apple zou ook nog geen groen licht hebben gegeven voor een definitieve release. Dat betekent dat het techbedrijf op een later moment nog kan terugkrabbelen als ze denken dat het toch geen succes gaat worden.