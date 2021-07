Apple werkt aan omgekeerd draadloos opladen, maar wat is het? - Apparata

Afbeelding via Weinbach

Er wordt al jaren door Apple over gepraat: omgekeerd draadloos opladen. Maar wat is het eigenlijk en wat kunnen we ermee?

Meerdere geruchten gaan rond dat Apple van plan is om dit jaar een “iets grotere” draadloze oplaadspoel in de iPhone 13-reeks op te nemen, die niet alleen een verbeterd warmtebeheer en een hoger wattage zal opleveren maar het zou ook de weg kunnen effenen voor omgekeerd draadloos opladen. Ook andere fabrikanten zijn hier al langer mee bezig, zal Apple dan de eerste zijn om dit te gaan gebruiken in hun iPhones?

Apple en omgekeerd draadloos opladen

Het gerucht komt van Max Weinbach. Hij zegt dat de techgigant van plan is om de fysieke draadloze oplaadspoel in deze aankomende iPhone groter te maken. Gevolg is dan dat het oppervlak waar draadloos opgeladen mee kan worden, kan toenemen. Weinbach had eerder gemeld dat de 2021-iPhones sterkere MagSafe-magneten zullen hebben, wat volgens het gerucht van vandaag een reden zou kunnen zijn voor de grotere spoelgrootte.

Maar het kan ook ergens anders voor gebruikt worden, namelijk omgekeerd draadloos opladen. Dit is opladen waarmee gebruikers apparaten die compatibel zijn met draadloos opladen, zoals AirPods, kunnen opladen door ze op de achterkant van de “iPhone” te plaatsen. Super handig.

Komt het echt?

In februari van dit jaar zei Mark Gurman van Bloomberg dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de aankomende iPhone hiermee komt. Maar nu lijkt het er toch op dat Apple er werk van heeft gemaakt. Het bedrijf heeft echter de functie niet officieel aangekondigd, maar de geruchten worden steeds hardnekkiger. Het is misschien ook logischer om deze functionaliteit toe te passen in bijvoorbeeld de nieuwe iPad Pro. Deze heeft namelijk een grotere batterij en dan zou de toepassing beter werken. Omgekeerd draadloos opladen slurpt namelijk heel wat van je batterij op.