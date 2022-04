Apple werkt aan verschillende gamecontrollers

Het bedrijf zet steeds meer stappen in de gamewereld en is nu bezig om verschillende gamecontrollers te maken.

De game industrie is lucratief. Er gaat echt heel veel geld in om, maar het is moeilijk te concurreren met de grote jongens. Apple is geen klein bedrijf en zet stappen in deze business. Het heeft namelijk patenten ingediend, waaruit blijkt dat het gamecontrollers gaat maken.

Apple werkt aan gamecontrollers

Het Amerikaanse bedrijf is al wat langer acties in de gamewereld. Denk bijvoorbeeld aan Apple Arcade. Maar echt heel actief, nee dat zijn ze niet. Ze zitten echter niet stil, want nu blijkt uit verschillende patenten dat ze werken aan gamecontrollers.

De website Patently Apple ontdekte dit. Zij omschrijven drie verschillende soorten controllers die werken met een iPhone, iPad en Apple TV. De eerste doet ons denken aan een Nintendo Switch, die je ook aan de zijkanten van je apparaat kan bevestigen. Het bestaat uit twee losse onderdelen. Uit het patent blijkt dat het zou moeten werken met zowel een horizontale als verticale iPhone. Je smartphone kan je dus dan gebruiken als een console. Dat is niet nieuw, maar als Apple die stap gaat zetten kunnen we er wel veel verwachten.

Patently Apple

De tweede controller lijkt op een folio-case. Hierin kan je normaal gesproken ook wat pasjes in opbergen. Maar Apple heeft er wat knoppen aan toegevoegd. Wat deze knoppen kunnen, dat is nog onbekend.

Orginele gamecontroller

De derde controller is een klassieke variant om games mee te spelen. Het lijkt erop dat deze controller bedoeld is voor Apple TV. Met patenten is het wel de vraag of ze ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Echter, de gamewereld is zo’n grote kans voor het bedrijf dat ze er vast iets mee gaan doen.