Apple wil gluurders met nieuw display tegen gaan

Doorgaans kosten patenten Apple honderden miljoenen, maar in dit geval zou het ze wel eens een geweldige smak geld kunnen opleveren. AppleInsider meldt dat de iPhone-maker namelijk een technologie exploreert waarmee niemand meer stiekem op je scherm mee kan kijken.

Het zou gaan om een patent waarmee gebruikers van bijvoorbeeld een iPhone of iPad zich geen zorgen meer hoeven te maken over meekijkers. Niet langer hoef je je dan te schamen om je absurd karige (of overvloedige) bankrekening, schunnige foto’s of het feit dat je niet naar Apparata gaat voor al je technieuws.

Het zogenoemde ‘gaze-dependent display encryption’ is een waar staaltje James Bond-techologie. Het betreffende toestel, laten we zeggen een iPad, registreert waar de actieve gebruiker op het scherm kijkt. Alleen op die plek wordt de daadwerkelijke content van het apparaat getoond, terwijl de rest van het display gevuld wordt met onzin; nutteloze informatie om een eventuele pottenkijker te verwarren.

Wanneer de gebruiker vervolgens een andere plek op het scherm bekijkt, updatet het systeem het beeld om de benodigde content te tonen, terwijl de voorheen bekeken beelden vervangen worden door nutteloze, niet leesbare dingen.

Maar natuurlijk is dit systeem (in theorie) niet waterdicht. Ten eerste moet de detectie van de blik van de gebruiker waterdicht zijn. Anders ben je een artikel aan het lezen en krijg je plotseling onleesbare dingen te zien.

Daarnaast is niet helemaal duidelijk hoezeer de blik uit de ooghoeken wordt meegerekend. Je weet immers alleen waar je moet kijken als je in de ooghoek ziet dat daar het volgende stukje informatie te zien is. Forceert de techniek een beetje tunnelvisie, dan zal het de gebruikerservaring zeker niet goed doen.

Dit patent is uiteraard slechts een verzekering voor Apple dat ze straks alleen deze technologie mogen gebruiken (ook al hecht Apple hier voor anderen niet zoveel waarde aan). Het is dus geen garantie dat toekomstige iPhones of andere Apple-apparaten de technologie krijgen.

