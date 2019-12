Apple wil providers als T-Mobile eigenhandig omzeilen

Apple is volgens insiders bezig met een eigen satellietprogramma.

Gigantische techbedrijven hebben er een handje in om alles zelf te willen doen. Er zijn nauwelijks online services waar Google zich niet mee bezig houdt, Microsoft biedt al hun vervangende diensten in één pakket aan en ook Apple is naar verluidt aan het werk om in dit geval providers te omzeilen. Ze zijn namelijk aan het kijken naar eigen satellieten!

Apple zou een geheim team aan het werk hebben gezet om eigen satellietverbindingen op te zetten, zo melden insiders tegenover Bloomberg. Het project, dat nu nog in de kinderschoenen staat, zou ervoor moeten zorgen dat Apple zelf data en andere draadloze verbindingen zou kunnen gaan faciliteren.

Volgens bronnen werken er “een dozijn technici uit de luchtvaart-, satelliet- en antenne-industrie aan het project, met als doen om de eerste resultaten binnen vijf jaar te kunnen presenteren,” aldus het persbureau. Ook zou Apple-CEO Tim Cook zijn interesse hebben geuit jegens het project.

Het zou gaan om dataverbinding van Apple met gebruikers, maar de precieze uitwerking is nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat ze telefonie van bijvoorbeeld AT&T, Verizon of T-Mobile (de grootste providers in de V.S.) willen vervangen. De toepassing lijkt zich daarentegen voornamelijk te richten op internet. Een andere interpretatie gegeven door Bloomberg is het koppelen van alle Apple-gebruikers door middel van satellieten.

Hoewel het concept zeker zijn voordelen zou kunnen hebben, is het uitoefenen van een monopolie op zoiets als datavoorzieningen ook ontzettend eng. Er wordt bijvoorbeeld ook over het satellietprogramma gesproken als een manier om de locatie van gebruikers beter in kaart te kunnen brengen. Leuk voor Apple Maps, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje bedenkelijk. Ik bedoel, stel je voor dat Huawei met de huidige spionagecontroverse ook nog eens eigen satellieten had. Of wat als Facebook zonder tussenpersoon data van en naar gebruikers zou kunnen sturen (wat ze ook daadwerkelijk van plan zijn). Liever niet!

