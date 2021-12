Apple wilde PlayStation-games naar iPhone brengen

De game-industrie had er waarschijnlijk heel ander uitgezien als Apple en Sony in 2017 PlayStation-games naar iPhone hadden gebracht.

Apple wilde enkele jaren geleden PlayStation-games op iPhones en andere mobiele platformen uitbrengen. Het plan voor dit uiteindelijk niet gerealiseerde project kwam naar boven na de Epic Games-rechtszaak, zo weet The Verge te melden. Intussen heeft Apple een interessant alternatief, al zullen we nooit weten hoe populair God of War, The Last of Us of Uncharted op iPhones geweest waren.

Apple en PlayStation wilde samen in zee

Het document spreekt over PlayStation Now, een bestaande dienst van Sony vergelijkbaar met de Xbox Game Pass. Gebruikers kunnen onbeperkt games naar hun PlayStation 4, PlayStation 5 en PC streamen voor een vast bedrag per maand.

Deze dienst had in 2017 ook naar Apple-apparaten moeten komen, jaren voordat cloud gaming mainstream werd. Mede door Google Stadia, PlayStation Now en Xbox Game Pass is cloud gaming groter dan ooit, maar hadden Apple en Sony in 2017 de koppen bij elkaar gestoken, dan was alles heel anders verlopen. Dan was de mobiele gamingmarkt wellicht nóg groter geweest dan dat het al is.

Het is niet duidelijk waarom de deal nooit is doorgegaan. Wellicht had het met de technische tekortkomingen van toen te maken. Vandaag de dag heeft bijna iedereen extreem goede wifi en smartphones die dat bij kunnen houden. Vier jaar geleden was alles nog een stukje primitiever, dus wellicht dat cloudgaming toen gewoon nog niet goed werkte via een draadloze verbinding. En daarbij, Apple is nooit echt verwelkomend voor externe game-abonnementen geweest…

Vooralsnog is PlayStation Now nog steeds niet op mobiele platformen beschikbaar, in tegenstelling tot Xbox Game Pass. Apple-gebruikers kunnen wel indirect PlayStation-games streamen door Remote Play te gebruiken. Deze dienst laat PlayStation-gebruikers hun console naar een smartphone via een lokaal netwerk streamen.