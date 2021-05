Apple wist van 128 miljoen gehackte iPhones maar deed niks - Apparata

In 2015 bleek Apple te weten dat er 128 miljoen iPhones getroffen waren door de Xcode-blunder. Een e-mailtje sturen was daarentegen te lastig.

De lopende rechtszaak tussen Apple en Epic Games levert wederom sappige details op die ogenschijnlijk niets met de zaak te maken hebben. Nu blijkt namelijk dat Apple tijdens de Xcode-crisis van 2015 bewust ervoor koos om 128 miljoen gehackte gebruikers niet te informeren. ArsTechnica ontdekt dat het miljardenbedrijf het te lastig vond om gebruikers een mailtje te sturen. Een zeer beperkte blogpost was volgens topmannen wel voldoende.

Apple deed niks tijdens Xcode-infectie

In 2015 bleken duizenden populaire apps malware te bevatten op basis van malafide Xcode-code. Ontwikkelaars gebruikten een schimmige Chinese downloaddienst om de software te downloaden. Apple’s eigen servers zouden te traag zijn. In werkelijkheid bleek de malware in die ogenschijnlijk officiële code verstopt te zitten. Getroffen malafide apps werden honderden miljoenen keren gedownload.

Uiteindelijk zouden 128 miljoen gebruikers getroffen zijn, zo wist ook Apple. Mails tussen enkele topmannen van Apple onthullen nu dat het inlichten van Xcode-slachtoffers daarentegen niet hoog in de prioriteitenlijst stond. De redenen zijn ongelofelijk knullig, aangezien we het hier om een miljardenbedrijf hebben.

Zo zou het correct vertalen van een mail voor getroffen gebruikers te lastig zijn. Het ging om veel verschillende apps en tientallen miljoenen getroffenen, dus het was ook wel erg moeilijk om dat allemaal netjes in mails te verwerken.

Uiteindelijk geeft Apple alleen deze PSA uit met een lijstje van 25 malafide apps. Voor de duidelijkheid, er werden duizenden getroffen apps gesignaleerd. Volgens het miljardenbedrijf moesten gebruikers vooral gewoon de getroffen apps updaten. Het is niet bekend hoeveel misbruik er uiteindelijk van het Xcode-fiasco is gemaakt.