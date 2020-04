‘Apple worstelt om iPhone 12 op tijd uit te brengen’

Apple heeft het zwaar. Komt de iPhone 12 wel op tijd uit?





September komt eraan en dat is traditiegetrouw de periode waarin Apple hun nieuwe toestellen onthult. We wachten natuurlijk allemaal op de reeds gelekte iPhone 12-serie maar het zou kunnen dat we nog wat langer moeten wachten. Het coronavirus strikes again…

Eind vorige maand berichtte Nikkei dat Apple mogelijk hun iPhone 12 moest uitstellen vanwege het coronavirus en nu is er weer een medium dat dit doemscenario voor Apple-fanaten voorspelt. Ditmaal is er daarentegen wat meer inhoudelijke reden voor paniek bij Apple.

TheWallStreetJournal schrijft namelijk dat een voormalig werknemer inkijk gaf in het productieproces en dat juist dat aspect van de iPhone 12 nu moeilijkheden oplevert. “Apple kondigt hun nieuwste vlaggenschip meestal in september aan, dus de 5G iPhones zijn slechts maanden van ons verwijderd. Maar het operationele team bestelt normaliter in maart en april cameramodules en andere componenten zodat de iPhones in de zomermaanden geassembleerd kunnen worden.”

En dat onderdeel van het productieproces schijnt ontzettend moeizaam te gaan door corona. Het medium schrijft dat het engineers team nu door middel van videogesprekken met werknemers in China moet communiceren om het prototype af te krijgen.

Kortom, volgens de Amerikaanse krant zou Apple moeite hebben om het aankomende vlaggenschip op tijd uit te kunnen brengen. Het zal in elk geval hard ploeteren voor Apple zijn de komende maanden, maar vooralsnog is er geen reden tot paniek. Nog niet… want met coronamaatregelen die constant verlengd en verscherpt worden, ziet er het ook niet per se rooskleurig uit.

