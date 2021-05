Apple zegt dat de Mac een malware probleem heeft - Apparata

Een opvallende uitspraak van Apple, want het techbedrijf zegt dat de Mac computers met een malware probleem kampen.

De rechtszaak tussen Epic Games en Apple brengt steeds meer interessante feiten aan het licht. Diverse topmannen zijn opgeroepen om te getuigen. Dat brengt unieke uitspraken met zich mee. Zo was in een recent verhoor getuige Craig Federighi aan de beurt. De Apple topman kwam met interessante uitspraken. Het ging onder meer over de Apple Mac en malware.

In zijn getuigenis gaf Federighi antwoord op de vraag van rechter Yvonne Gonzalez. Ze vroeg waarom het met macOS mogelijk is om apps vanuit meerdere winkels te downloaden, terwijl iOS slechts één App Store kent. Federighi zegt dat het techbedrijf hiervoor gekozen heeft om de gebruiker maximaal te beschermen. Iets dat met de Mac niet lukt, juist omdat je de vrijheid hebt om apps overal vandaan te plukken. De Apple-topman zegt zelfs dat de Mac een probleem heeft op het gebied van malware.

Helaas komt niet naar voren hoe gebruikers op de Mac bescherming krijgen tegen deze vorm van malware. Apple erkent nu het probleem, maar een hapklare oplossing is er niet. Uiteindelijk komt het ook op de gebruiker aan. Download geen rotzooi, blijf ver weg van vreemde sites en kies bijvoorbeeld voor een antivirusscanner. (via The Verge)