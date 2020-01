Apple zet emoji’s op je AirPods-case (ja ook die ene)

Lachen, gieren, brullen natuurlijk.





Als je via Apple een product online koopt dan krijg je exclusief de kans om het product te graveren. Bijvoorbeeld met je eigen naam of een andere benaming die je dierbaar is. Een traditie dat we al jaren kennen van het techbedrijf uit Cupertino.

Voor 2020 heeft Apple iets nieuws verzonnen. Het techbedrijf staat het nu ook toe om emoji’s te laten graveren. Het is in elk geval mogelijk op de laadcase van de AirPods. Of ook andere Apple-producten een emoji kunnen krijgen in de toekomst is niet bekend, maar het zou wel grappig zijn.

Het staat je vrij om een emoji te kiezen. Ja, je kunt zelfs een lachende drol bestellen op de laadcase. Mocht je van plan zijn de case misschien in de toekomst te verkopen op Marktplaats, dan is zo’n drol-emoji misschien niet het aller slimste. Grappig is het wel.

Er zijn meer dan 30 opties om uit te kiezen. Let wel: het gaat hier nog steeds om graveren en niet om een opgeplakte sticker. De emoji heeft dus geen kleur. De tweede generatie AirPods en de AirPods Pro komen in aanmerking voor de gratis optie.