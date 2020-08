Apple zet Fortnite-maker Epic Games flink op z’n plek

Apple haalt flink uit naar Epic Games. De Fortnite-maker probeerde het betaalsysteem van de App Store te omzeilen, maar Apple maakt geen uitzonderingen.

Het is keiharde oorlog tussen Fortnite-maker Epic Games en Google en Apple. Die laatste kreeg na de verbanning van Fortnite uit de App Store een flinke sneer naar zich geslingerd. In een reactie laat de iPhone-maker het er daarentegen niet bij zitten. Er zou niets anders voor Epic Games opzitten dan de regels accepteren, of opdonderen.

Apple respecteert Epic Games…

Zoals we vandaag al schreven, schuift Apple niet onder stoelen of banken dat het Epic Games niet tegemoet gaat komen. De Fortnite-maker heeft nog tot eind deze maand om mee te werken, anders is het klaar met de game in de App Store.

In de bijbehorende reactie (via TheVerge) onderstreept Apple dat ze Epic respecteren als bedrijf. Het moge duidelijk zijn, Apple loopt tientallen, zo niet honderden miljoenen dollars mis als Epic Games niet in de App Store blijft.

De App Store is ontworpen als veilige en vertrouwde plek voor gebruikers en een geweldige zakelijke kans voor alle ontwikkelaars. Epic [Games] is een van de meest succesvolle ontwikkelaars in de App Store; ze zijn gegroeid tot miljardenbedrijf dat miljoenen iOS-klanten wereldwijd bereikt. We willen het bedrijf dan ook graag als onderdeel van het Apple Developer Program behouden en hun apps in de Store zien.

… maar zet ze flink op hun plaats

Desalniettemin ziet Apple ook de kans schoon om Epic Games even terug naar aarde te brengen. Het gamebedrijf moet niet denken dat er een uitzondering voor ze gemaakt zal worden.

Het probleem dat Epic voor zichzelf heeft gecreëerd kan gemakkelijk opgelost worden als ze hun app (Fortnite, red.) terugbrengen in de oude staat, waarmee aan de richtlijnen wordt voldaan en waar zij en alle andere ontwikkelaars mee in hebben gestemd. We maken geen uitzonderingen voor Epic omdat we het niet vinden kunnen dat onze zakelijke interesses zwaarder wegen dat de richtlijnen die onze klanten beschermen.

Het is duidelijk dat het flink raak is tussen de twee miljardenbedrijven. Ondertussen lijkt Google de dans in elk geval gedeeltelijk te ontspringen. Dat heeft misschien ook iets te maken met het feit dat Epic al eerder probeerde een speciale behandeling te forceren. Toen Fortnite naar de Google Play Store kwam, wilde het bedrijf ook al een uitzondering forceren.

Niet dat ze helemaal ongelijk hebben; het appwinkel-systeem wankelt behoorlijk. Het is maar de vraag hoe lang het principe nog geaccepteerd wordt. Wat dat betreft zou Epic Games wel eens een trendsetter kunnen worden.

Lees ook: iPhone met Fortnite geïnstalleerd zijn geld waard