Apple ziet potentie en investeert in deze techniek door

Ook Apple moet mee met de tijd en heeft wel wat geld om te investeren, daarom stopt het wat cash in deze techniek.

Dan hebben we het natuurlijk over de metaverse. Apple CEO Tim Cook zegt dat de metaverse veel potentieel heeft en dat zijn bedrijf dienovereenkomstig investeert. “Het is erg interessant voor ons”, merkte hij op. Wereldwijde investeringsbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs hebben voorspeld dat de metaverse een kans van $8 miljard zou kunnen zijn. En dat groeit alleen maar door.

Apple ziet potentie in deze techniek

Apple Inc. beantwoordde vorige week een vraag over de metaverse. Tim Cook werd gevraagd: “Hoe denk je over de metaverse kans en de rol van Apple in die markt?” “We zijn een bedrijf op het gebied van innovatie”, antwoordde de CEO van Apple. “Dus we zijn altijd bezig met het verkennen van nieuwe en opkomende technologieën. En ik heb uitgebreid gesproken over hoe dit gebied voor ons erg interessant is.”

De metaverse wordt gezien als de toekomst. De toekomst van de digitale omgeving. Het is een reeks virtuele ruimtes waarin jij dingen kunt maken en verkennen. Met andere mensen die niet in dezelfde fysieke ruimte zit.

Metaverse

Apple is natuurlijk dom als ze niet mee gaan in deze trend. De opbrengsten kunnen enorm zijn, terwijl de investeringen (relatief) laag zijn. Verschillende mensen hebben de potentiële omvang van de metavers geschat op miljarden dollars. Wereldwijde investeringsbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley zien de markt ontwikkelen en herkennen de potentie ervan in hun analyses.

Aan het einde van afgelopen jaar zei Haim Israel van de Bank of America dat de metaverse een enorme kans is. Waar cryptocurrencies op grote schaal als valuta zullen worden gebruikt. “Ik geloof absoluut dat dit een enorme, enorme kans is”.