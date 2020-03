‘Apple’s A14 wordt de krachtigste mobiele chip’

Deze chip zou een kloksnelheid van meer dan 3GHz kunnen halen.





De nieuwste chipset waar Apple momenteel aan werkt, de A14, zou voor een mijlpaal kunnen zorgen binnen het techbedrijf. De geruchten gaan dat deze chip in staat is om een kloksnelheid van meer dan 3GHz te kunnen halen. Dat is bijzonder, want dat zou betekenen dat een mobiele chip met een ARM-architectuur voor het eerst de 3GHZ passeert.

Ter vergelijking: de huidige Apple A13 chip haalt een kloksnelheid van 2.7Ghz. Apple gebruikt deze chipset in de huidige iPhone 11 en de iPhone 11 Pro. De verwachting is dat het techbedrijf de A14 chipset introduceert met de komst van de nieuwe iPhone 12 in het najaar.

Volgens Research Snipers komt de exacte kloksnelheid van de A14 neer op 3.1GHz. Dit is gebaseerd op een uitgevoerde Geekbench 4 test. Dit betekent dat de A14 400MHz krachtiger zou zijn in vergelijking met de A13.

Zo’n krachtige chipset komt van pas tijdens het spelen van zware games, of het bewerken van video’s. Ook het draaien van meer apps tegelijkertijd moet een Apple-apparaat met deze chip minder moeite kosten.