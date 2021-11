Apple’s enorme iPhone-fout: slecht nieuws voor 1 miljard gebruikers

1 miljard mensen die een iPhone gebruiken ervaren Apple’s fout. Dat is jammer, want het is best op te lossen.

De iPhone is veiliger dan Android- toestellen. Het bedrijf loopt voorop in het beschermen van de privacy van haar gebruikers. Ook valt op dat het harde optreden van Apple tegen FaceBook en anderen een ‘game- changer’ is. Maar er blijft een tekort in de beveiliging die het kan repareren. Dit doen ze niet omdat winst voor de veiligheid gaat. Blijkbaar.

Apple’s enorme fout

iMessage is de beste op de markt. Zeker als we kijken naar de architectuur. Het maakt end-to-end-codering van meerdere apparaten mogelijk, zonder de compromissen waarmee WhatsApp blijft leven. Het synchroniseert een rollende back-up, zodat alle vertrouwde apparaten toegang hebben tot dezelfde chatgeschiedenis, en het werkt op al je apparaten. Geweldig.

Maar iMessage heeft nog steeds twee belangrijke zwakke punten – die eigenlijk beide moeten worden verholpen en die beide gevolgen hebben voor al zijn meer dan miljard gebruikers.

iMessage

Ten eerste wordt al die slimme coderingstechnologie ondermijnd. Dit doordat Apple kopieën van end-to-end-coderingssleutels blijft opslaan in algemene iCloud-back-ups. Tenzij je die back-up uitschakelt, kan Apple gewoon je berichten lezen. Dit probleem heeft het afgelopen jaar de krantenkoppen gehaald. En had in iOS 15 moeten worden aangepakt. Dit is ook van toepassing op WhatsApp. Tenzij je de algemene iCloud-back-ups uitschakelt, is de eigen gecodeerde back-upoplossing van WhatsApp even zinloos. “Als je iCloud-back-ups hebt ingeschakeld voor je hele iPhone”, wordt er ook een niet-versleutelde versie van je chatgeschiedenis geback-upt naar iCloud.” Dit laat WhatsApp weten.

Ten tweede, iMessage zal niet platformonafhankelijk worden uitgevoerd. Zoals we allemaal weten, is chatten binnen het ecosysteem van Apple veilig, maar zodra die blauwe tekstballonnen groen worden (sms), is alles uitgeschakeld. Het blijft een gemiste kans dat Apple dit niet oplost.