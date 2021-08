Apple’s geannuleerde AirPower gelekt in nieuwe video!

De AirPower van Apple kwam nooit, maar in deze nieuwe video is een prototype in werking te zien.

Het aantal fails van Apple kun je wel op één hand tellen. Het Amerikaanse techbedrijf heeft het doorgaans goed voor elkaar met hun eigen producten. Een fail van de laatste jaren was toch wel de AirPower. Apple kreeg het niet voor elkaar om een dergelijk product goed te ontwikkelen naar de maatstaven van het bedrijf. Dit, terwijl concurrenten met genoeg alternatieven op de markt kwamen. Een pijnlijk dossier. Nu is er een video opgedoken van een Apple AirPower prototype.

De video is gelekt via Giulio Zompetti op Twitter. In het filmpje is te zien hoe een iPhone aan het draadloos laden is via de AirPower. Ook is er een animatie te zien dat aangeeft dat de smartphone inderdaad aan het laden is. Het laat zien dat Apple in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zat met de AirPower. Tot een echt product is het nooit gekomen.

Of Apple ooit terugkomt met de AirPower, of dat alle ontwikkeling in de prullenbak verdwijnt? De tijd zal het leren. Feit is dat Apple veel tijd en geld geïnvesteerd heeft in het ontwikkelen van de technologie. Zonde om daar dan vervolgens niets mee te doen. Nog pijnlijker is een tweede fiasco, dus Apple zal wel goed nadenken voordat ze hier weer iets mee gaan doen.

Apple AirPower video