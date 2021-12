Apple’s headset gaat zich richten op deze drie functies

Binnenkort komt de allereerste headset van Apple en het bedrijf gaat zich daarmee richten op drie functies.

We praten al jaren over de headset van Apple, maar nog steeds is het apparaat er nog niet. Het bedrijf neemt de tijd om het te ontwikkelen. Het zou vermoedelijk gaan om een zogenaamde mixed reality-headset, die augmented reality en virtual reality combineert. Dit past natuurlijk goed binnen de metaverse. Mark Gurman van Bloomberg denkt dat Apple zich gaat focussen op drie functies.

Apple’s headset

De techgigant gaat met haar eerste headset de focus leggen op drie functies: gaming, mediaconsumptie en communicatie.

Spelletjes zijn een goudmijn, daarom gaan deze een belangrijke rol spelen. Er zijn al een aantal VR- headsets te koop, dus Apple moet in een keer een slag slaan. En dat gaat het bedrijf doen met meerdere processoren, ventilatie en hoge resolutie displays in de headset. Hierdoor zou het nieuwe apparaat uitermate geschikt zijn voor games. Met de eigen App Store zou Apple de headset volgens Gurman neer willen zetten als ‘een droom voor game-ontwikkelaars’. Of er al spellen in ontwikkeling zijn, dat is onbekend.

Met mediaconsumptie bedoel we het kijken van films en series. En natuurlijk het luisteren van muziek. Gurman denkt dat Apple samenwerkt met mediapartners om content in VR beschikbaar te stellen. Apple TV zal hier ongetwijfeld een rol in spelen.

Met de headset zou je ook moeten kunnen communiceren. Denk hierbij aan FaceTimen, waarbij ook Animoij en Memoij een rol spelen.

Prijs

Alle producten van het bedrijf zijn prijzig. Zeker als ze voor het eerst worden aangeboden. De eerste serie headsets zou niet geproduceerd worden voor de massa, maar moet de markt voor dit soort producten aantrekkelijker maken. Nu is de markt nog vrij beperkt en hebben niet veel mensen een dergelijk apparaat. Als Apple instapt kan hier verandering in komen.