Apple's iPhone update beleid is een succes met iOS 14 - Apparata

Het bewijs is hier, Apple’s iPhone update beleid is een groot succes met iOS 14.

Als je constant een herinnering krijgt dat je een update moet installeren, dan ga je dat doen. Je kunt de vraag wel elke keer negeren, maar deze vraag blijft terugkomen. Vroeg of laat ga je overstag en kies je toch maar voor die update. Ook al komt het niet uit of had je er geen zin in. Dat is terug te zien in het Apple iPhone update beleid met iOS 14.

Apple drukt je traditioneel op het hart om updates binnen te halen op iOS. Je krijgt meldingen op je scherm te zien dat er een update beschikbaar is. In de nieuwste cijfers van de Amerikaanse techgigant blijkt dat iOS 14 inmiddels op 85 procent van alle iPhones staat. En zelfs op 90 procent van de iOS-apparaten die in de laatste vier jaar zijn uitgebracht. Het overgrote deel installeert dus netjes alle updates waar Apple om vraagt.

Het adoptieproces is iets waar Apple trots op kan zijn. Geen enkel ander software ontwikkelaar heeft het op grote schaal zo goed voor elkaar als het techbedrijf uit Cupertino. Er zitten nog wel wat niet-updaters tussen. 8 procent van iOS-apparaten uitgebracht in de laatste vier jaar draait iOS 13. Slechts 2 procent zelfs op een iOS versie ouder dan dat. (Appleinsider)