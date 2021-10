Apple’s MacBook Pro komt snel!

Apple

Apple komt vermoedelijk snel met de MacBook Pro. Nu de storm is gaan liggen omtrent de iPhone 13 is het de beurt aan andere apparaten.

De iPhone 13 is gelanceerd. Om goed in de aandacht te blijven, lanceert Apple vaak redelijk snel daarna andere apparaten. Het bedrijf zal het waarschijnlijk zijn aandacht richten op andere apparaten in zijn assortiment, zoals de MacBook Pro en Mac mini. Hier is dan ook nieuws over te vertellen.

MacBook Pro snel op de markt

Bloomberg’s Mark Gurman is er achter gekomen dat Apple waarschijnlijk “in de komende weken” nieuwe MacBook Pro-laptops lanceren. Gurman zegt dat Apple doorgaans nieuwe Macs in oktober lanceert, en hij geeft ook enkele details over de specificaties van de komende MacBooks. Gurman is vaak goed op de hoogte en zijn voorspellingen komen vaak uit.

De nieuwe laptops zullen de nieuwe M1X-chip van Apple bevatten, die Gurman een “waarschijnlijke naam” noemt voor een “meer grafische en professionele M1-chip”. De M1X zal waarschijnlijk in twee varianten komen, beide met 10 CPU-kernen en met 16 of 32 GPU-kernen. Of de Mac mini komt? Daar zijn de meningen over verdeeld. Gurman zeg dat hij het niet zeker weet.

Verleden jaar volgde Apple zijn iPhone-lanceringsevenement. Deze werd in oktober gehouden. Iets later dan normaal vanwege de Covid-19-pandemie. Dat is dus nu dus niet het geval. Toen kwam Apple met een evenement in november waar het de eerste MacBooks lanceerde met de nieuwe, door Apple ontworpen chip, de Apple M1.

Naast de nieuwe MacBooks en (mogelijk) de nieuwe Mac mini, zou Apple zich ook voorbereiden op de lancering van nieuwe, derde generatie AirPods.