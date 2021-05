Apple’s plannen voor de iPad mini zijn bekend - Apparata

Afbeelding via Apple

Eerder was er het nieuws dat de opvouwbare telefoon van Apple later komt dan verwacht, nu weten we ook wat de plannen zijn voor de iPad mini.

Analist Kuo heeft vandaag een notitie uitgebracht met betrekking op de lancering van een 8 inch opvouwbare smartphone van Apple. De vouwbare iPhone gaat in 2023 komen, later dan de voorspellingen waren. Door recente wereldwijde veranderingen (hallo corona) heeft Apple meer iPads verkocht. De nieuw uitgebrachte 11 en 12,9 inch Pro- modellen zullen de verkoop vermoedelijk nog meer stimuleren. Kuo denkt dat de iPad mini in de tweede helft van dit jaar zal komen. En de mini zal de iPad -verkopen alleen maar laten toenemen.

Plannen iPad mini

Verschillende bronnen, zoals DigiTimes, hebben eerder aangegeven dat de nieuwe iPad mini in het eerste helft van dit jaar in de winkels zou liggen. Dat is dus nu niet meer het geval. Mogelijk vanwege leveringsbeperkingen lijkt de goedkopere iPad er nu langer over te doen. Het zou zo maar kunnen dat het tekort aan chips ook een rol speelt. Op zijn vroegst zal de iPad mini nu in de tweede helft van dit jaar te koop zijn.

Geruchten

Naar alle verwachtingen zal de iPad mini met een 8,4 inch display geleverd worden. De Touch ID Home- knop en de Lightning- poort blijven. Het apparaat heeft dunnere randen, waardoor het een andere uitstraling zal hebben. Maar daar is alles ook mee gezegd, de iPad krijgt waarschijnlijk niet een ingrijpend herontwerp. Dit zagen we wel bij de iPad Air en de iPad Pro, maar dus niet bij de mini.

Analist Kuo meldt verder dat Apple aan een iPad mini werkt met een mini LED- display. Deze display debuteerde kortgeleden in de 12,9 inch iPad Pro. Deze nieuwe schermen zouden de iPad mini helpen om rijkere zwarttinten te produceren, terwijl het contrast en HDR verbeterd.