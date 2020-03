Apple’s Siri helpt je met het coronavirus

De slimme assistent van Apple draagt 'haar' steentje bij.





Apple heeft de spraakassistent Siri van informatie voorzien omtrent het coronavirus. Siri komt bijvoorbeeld in actie als je tegen haar zegt dat je denkt het coronavirus te hebben. De functie werkt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten.

Als je dit tegen Siri zegt, verwijst de spraakassistent van Apple je naar de webpagina van de CDC. De Centers for Disease Control and Prevention is de GGD van de Verenigde Staten. In de Nederlandse situatie zou Siri door kunnen verwijzen naar de website van de RIVM en de GGD.

Naast het doorverwijzen, helpt Siri je ook met vragen omtrent het coronavirus. Aan de hand van een aantal ja/nee vragen helpt Siri je op weg. De spraakassistent kan bijvoorbeeld adviseren om thuis te blijven als je symptomen van het coronavirus toont. Is het ernstiger, dan kan Siri je adviseren contact op te nemen met de autoriteiten.

Het is niet bekend of Apple ook buiten de Verenigde Staten met Siri aan de slag gaat. Vooralsnog werkt de feature alleen binnen de VS. De functie is actief sinds afgelopen zaterdag. (via Appleinsider)