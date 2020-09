Staan deze apps op jouw Android toestel? Deleten maar... - Apparata

Als je deze Apps niet verwijderd kan dat veel geld gaan kosten. Wij leggen uit.

Eens in de zoveel tijd blijken er toch weer apps met malware door de poorten van de Google Play Store te slippen. Helaas is het weer prijs. De Joker malware is vorig jaar al uit honderden apps verwijderd, maar nu duikt het weer op. De financiële gevolgen kunnen meer dan pijnlijk zijn.

Hoe werkt Joker Malware in apps?

De Joker malware is een kwaadaardige bot, die het voorzien heeft op jouw sms-mogelijkheden. Door klikken te simuleren geeft deze bot je automatisch op voor dure sms-betaaldiensten (die natuurlijk in handen zijn van de makers van de bot). De malware abonneert je daarmee, zonder dat je het weet, op zeer exclusieve en nutteloze diensten. De programmering van deze software zit klaarblijkelijk goed in elkaar. De zgn. fleeceware laat namelijk heel weinig sporen na, waardoor de app lastig te herkennen is.

Welke apps zijn nu getroffen door Joker Malware?

Waar de onderzoekers claimen dat het vorig jaar om honderden apps ging zou het nu om slechts 6 apps gaan. Dat lijkt goed nieuws, maar de 6 apps zijn wel zo’n 200.000 keer gedownload. Het blijft dus toch opletten geblazen. Het betreft de volgende applicaties:

Safety AppLock;

Convenient Scanner 2;

Push Message-Texting&SMS;

Emoji Wallpaper;

Separate Doc Scanner

Fingertip Gamebox

Wat kun jij doen om schade te voorkomen?

Inmiddels zijn de apps uit de Google Play Store verwijderd, dus nu downloaden kan niet meer. Als je deze kwaadaardige applicaties al eerder gedownload hebt blijven ze echter wel op jouw smartphone staan. Volledig uitschakelen en weggooien is dan het devies. Check daarbij voor de zekerheid ook even jouw telefoonrekening. Om deze ellende in de toekomst tegen te gaan kun je natuurlijk altijd de veiligste appstores checken. Overigens was dit bepaald niet het eerste incident van dit jaar.

Bron: Pradeo.com