Apps kopen in een Noord-Koreaanse appwinkel

Ook in Noord-Korea zijn er smartphones en appwinkels, maar dat werkt allemaal net even wat anders dan in de rest van de wereld…

Een Noord-Koreaanse appstore. Bron/copyright Alek Sigley, Tongil Tours (fair use)

Noord-Korea is één van de meest gesloten landen ter wereld. Zo is het Noord-Koreaanse internet, volkomen afgesloten van het internet in de rest van de wereld. En kijkt de overheid mee via de spioneerapp Kwangmyong. Bekijk je een illegale Zuid-Koreaanse serie op je telefoon? Dan ben je er dus gloeiend bij, met doorgaans akelige straffen.

Alleen op elite-universiteiten, zoals de universiteit van Pjongjang, of als je heel hoog in de partijhiërarchie staat, kan je de rest van de wereld op internet bezoeken. En, natuurlijk, hebben de gevreesde Noord-Koreaanse hackers volop internettoegang.

Een app laten installeren in een appwinkeltje

Het gebruik van het Noord-Koreaanse internet is gratis, althans als je een computer hebt. Wel kan je hier alleen een beperkt aantal gecensureerde Noord-Koreaanse sites bezoeken. Anders dan hier dus.

Ook het kopen van apps voor je prachtigmooie Noord-Koreaanse telefoon (die niet eens zo heel slecht is) gaat heel wat anders dan wij in de rest van de wereld gewend zijn. Hier download je gewoon de app die je wilt vanuit een App Store, zoals die van Google of Apple. In Noord-Korea moet je dan echt de deur uit, want een Noord-Koreaanse appwinkel is een echte winkel, waar je het aanbod in de vorm van posters aan de muur vindt. Vaak zijn deze winkeltjes ook onderdeel van een grotere winkel.

Als je een app wil kopen, ben je dus zo een paar minuten verder. De winkelbediende plaatst dan met behulp van een datakabel de app op jouw telefoon. Alek Sigley, die als post-graduate student in Noord-Korea woont, was zo bijna een uur verder toen hij 10 apps had gekocht.

Scène uit een van de meest complexe Noord-Koreaanse spellen. Bron Alec Sigley. Tongil Tours

Veel verschillende apps te koop

De appwinkels zijn ook erg populair, waardoor er in de hoofdstad Pjongjang nogal wat te vinden zijn. Goedkoop zijn Noord-Koreaanse apps niet: je betaalt 5000 tot 10.000 won (volgens de officiële wisselkoers €5-€ 10 per app). Dat wordt dan wel weer goed gemaakt door de enorme variëteit aan apps. Zo zijn er veel games, waarbij je bijvoorbeeld Amerikaanse of Japanse invaders neer moet schieten, lifestyle apps, literaire apps enzovoort. Ook is er een Noord-Koreaanse variant van Netflix, waar je Noord-Koreaanse series kan bekijken.

Meer informatie over het leven in Noord-Korea en de mogelijkheden om een tour te boeken, vind je op de site Tongil Tours van Alek Sigley.