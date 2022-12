ArchedCabins, uniek concept levert eengezinswoningen onder de 20.000 dollar op

Hugo de Jonge, opgelet! ArchedCabins is in staat om kleine eengezinswoningen op te leveren voor onder de $ 20.000, exclusief afbouw.

Interieur volledig ingericht grote ArchedCabins. Bron ibid.

Klein familiebedrijf ArchedCabins met opmerkelijke bouwtechnologie

ArchedCabins is een klein familiebedrijf dat gevestigd is buiten Houston, de grootste stad van de Amerikaanse deelstaat Texas. Al enkele jaren onderscheiden de Texanen zich met hun unieke concept om huizen te bouwen. Hun huizen bestaan uit een soort hoepels, die aan de bovenkant tegen elkaar worden bevestigd.

Als eerste stap worden de hoepels overeind gezet en aan de toppen aan elkaar bevestigd. Wat dat betreft, heeft het opzetten van deze structuur veel weg van een tent. Bij de tweede fase worden binnen en buitenkant bekleed met isolatiemateriaal, gevolgd in de derde fase door het aanbrengen van hout aan de binnenkant en een metalen golfplaat aan de buitenkant. In de eindfase worden er verdiepingen aangebracht en compartimenten zodat het huis bewoonbaar wordt.

ArchedCabins gebouwd binnen een week

Het bouwen hiervan gaat opmerkelijk snel. Binnen vijf, Amerikaans lange, werkdagen slaagt een klein team van bouwers erin om een bouwpakket te veranderen in een kant-en-klaar huis. Natuurlijk moet het huis nog wel voorzien worden van overige betimmering en dingen als badkamers, keukens en wc’s.

Huizentekort in Nederland snel en tegen vrij lage kosten op te lossen

Een groot deel van de kosten van een huis gaat zitten in het betalen van de lonen van bouwvakkers. Dankzij het gestructureerde proces kunnen deze huizen in recordtempo worden gebouwd, waardoor deze kosten een stuk lager liggen. Wat ook scheelt, is dat het hier om een vrij licht frame gaat. Het is hierdoor niet nodig is veel te heien. Natuurlijk kun je dit huis volop verduurzamen, bijvoorbeeld met een zonneboiler of met zonnepanelen.

Kortom, het is goed mogelijk om het huizentekort in Nederland op te lossen en daarmee ook nog eens behoorlijk wat geld te besparen. Het voornaamste probleem is een gebrek aan politieke wil en een schaarste aan bouwgrond. Aan de inventiviteit van bouwers zal het niet liggen.

Ze willen graag aan de slag en hebben, zowel hier in Europa als in Amerika, Azië en de rest van de wereld, genoeg ideeën over hoe we dat slim, betaalbaar en effectief aan kunnen pakken. Meer informatie over het bedrijf ArchedCabins vind je op hun website.